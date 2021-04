Grecia: Covid, premier Mitsotakis esorta gli anziani a vaccinarsi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sanitario della Grecia è sotto pressione a causa della terza ondati di contagi Covid "ma resisterà", ha assicurato nei giorni scorsi la portavoce del governo di Atene, Aristotelia Peloni, in un'intervista all'emittente pubblica "Ert". Peloni ha espresso fiducia sul fatto che gli ospedali del Paese, sempre più affollati da pazienti Covid, resisteranno alla pressione della pandemia di coronavirus. Peloni ha ammesso che gli esperti hanno registrato un aumento delle infezioni da Covid-19 negli ultimi giorni, aggiungendo tuttavia: "Attendiamo di vedere se l'aumento del (tasso) di positività è circostanziale o se ci sono (motivi) aggiuntivi per essere preoccupati". La portavoce ha sottolineato che, nonostante la stanchezza dovuta dalla pandemia, le misure imposte dal governo per arginare la diffusione del virus "hanno dato i loro frutti". (segue) (Gra)