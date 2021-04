Germania: oggi incontro tra ministro Economia Altmaier e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, incontra oggi oltre 40 associazioni imprenditoriali per discutere della situazione dell'economia nella crisi del coronavirus e di ulteriori interventi del governo federale a sostegno delle aziende. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che tra gli imprenditori vi è insoddisfazione per come lo Stato sta gestendo la crisi. In particolare, le imprese lamentano di non ricevere aiuti sufficienti e chiedono che tali sussidi vengano migliorati. Il governo federale ha già annunciato che fornirà ulteriore sostegno all'economia.(Geb)