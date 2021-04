Sardegna: riforma dello staff della presidenza della Regione, il Consiglio regionale dice sì al passaggio agli articoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa lunghezza d'onda il capogruppo dei progressisti Francesco Agus che ha così risposto all'appello al dialogo rivolto in mattinata alle opposizioni dal collega Stefano Tunis: "Questa legge non si può migliorare, è sbagliata dal primo all'ultimo articolo – ha affermato Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti – l'unica possibilità di confronto ci potrà essere solo se si stralciano tutti gli articoli a partire dal quarto e si riporta la legge in Commissione per confrontarsi sui primi tre articoli per una seria riforma della Regione". "La ratio della legge – ha detto l'assessore agli Affari Generali, Valeria Satta - è riorganizzare la struttura amministrativa della Regione che, mai come oggi, ha bisogno di essere rinnovata. Il Disegno di Legge è stato approvato dalla Giunta prima della pandemia. L'emergenza sanitaria ha chiarito, si pensi alla gestione degli interventi del Recovery Plan, che questa riforma è quanto mai attuale e necessaria. La riorganizzazione degli staff della presidenza consentirà alla Regione di funzionare meglio e di dare risposte più efficaci. Non c'è più tempo per aspettare, la Regione deve essere più veloce nelle decisioni ed efficace nell'attuazione degli interventi. Il solo scopo è quello di dare servizi più efficienti ai cittadini". (segue) (Rsc)