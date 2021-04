Sardegna: riforma dello staff della presidenza della Regione, il Consiglio regionale dice sì al passaggio agli articoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Maria Laura Orrù (Progressisti): "Questa legge non doveva arrivare in aula, oggi ancora di meno per il momento che stiamo vivendo. Il tempismo non è il vostro forte, le priorità sono altre come occuparsi della campagna vaccinale. Anziché prevedere poltrone d'oro pensate a dare una sedia a chi aspetta per ore in fila per ricevere il vaccino contro il Covid 19". Per Desirè Manca (M5s) in Consiglio si parla "solo di poltrone". Rivolta all'assessore agli Affari Generali ha aggiunto: "Lei ha molto coraggio, dice che il Dl è stato approvato prima della pandemia. Ma l'emergenza Covid ha cambiato il mondo non solo la Sardegna. Si è accorta di questo cambiamento? I sardi sono disperati e non riescono più ad andare avanti". (Rsc)