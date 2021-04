Difesa: Guerini, capacità militare all’avanguardia è fattore di resilienza e sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha evidenziato che avere una capacità militare all’avanguardia non solo è “garanzia di sicurezza e libertà ma anche un fondamentale fattore di resilienza e sovranità”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in audizione alle commissioni riunite Difesa di Camera e Senato nel proseguo della sua relazione sulle linee programmatiche e Recovery plan. “Inoltre il processo di integrazione della difesa europea, finalmente avviato, si interseca con uno scenario di competizione globale in cui la base industriale della difesa assume primaria rilevanza geopolitica, quale catalizzatore della cooperazione con altri Paesi e favorisce il rafforzamento del ruolo internazionale dell’Italia”, ha aggiunto Guerini secondo cui è “essenziale che la difesa torni a svolgere un ruolo di traino” dello sviluppo economico del Paese.(Gad)