Lo Yunnan cinese segnala 11 nuovi casi locali di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia dello Yunnan, nella Cina sudoccidentale, ha segnalato undici nuovi casi di Covid-19 trasmessi localmente e un nuovo caso asintomatico. Lo ha fatto sapere oggi 8 aprile la Commissione sanitaria provinciale. Come riporta il "Quotidiano del popolo", 8 dei casi confermati e il caso asintomatico sono stati diagnosticati nella città di confine di Ruili, durante la seconda campagna di test a livello cittadino. Altri tre erano casi asintomatici registrati in precedenza. Al momento 79 casi confermati e 44 casi asintomatici stanno ricevendo cure e sono sotto osservazione medica in ospedali designati della provincia. (Cip)