- Il ministro degli Esteri della Polonia, Zbigniew Rau, sarà oggi a Kiev per una visita straordinaria. Lo comunica il profilo Twitter del suo dicastero. Rau sarà nella capitale ucraina per una visita urgente, motivata dalle recenti tensioni e dal "pericolo per la pace" rappresentato dal movimento di truppe militari russe lungo il confine orientale dell'Ucraina. (Vap)