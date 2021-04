Difesa: capo militare del Polisario ucciso da un drone lungo il muro difensivo del Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della gendarmeria del Fronte Polisario (movimento che chiede l'indipendenza del Sahara occidentale) è stato ucciso in un attacco comoiuto da droni marocchini nel territorio conteso del Sahara. Lo ha annunciato l'ex capo della polizia del Polisario, Mustafa Salma, sul suo profilo Facebook. "Il Polisario ha perso il suo capo di Stato maggiore della gendarmeria (Addah Al Bendir) in un bombardamento di un drone marocchino il 6 aprile, dopo che il comandante e un gruppo con lui si sono avvicinati alla cintura difensiva marocchina nella zona di Gdeim El Shahem. La vita in Marocco procede normalmente, nonostante la dichiarazione di guerra del Fronte di cinque mesi fa". Salma ha aggiunto in un secondo messaggio che il leader del Polisario, Brahim Ghali, sarebbe "scampato al bombardamento contro un'unità del Polisario nella zona di Kadim El Shashm. I membri della scorta incaricata della sicurezza del presidente del Polisario sono stati feriti e il comandante della gendarmeria Dah Al Bendir è stato ucciso". Secondo questa ricostruzione, che al momento non trova riscontri al livello ufficiale, sembrerebbe che il presidente saharawi Ghali fosse con Al Bendir al momento dell'attacco. Non è chiaro se anche Ghali sia rimasto ferito. (segue) (Res)