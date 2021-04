Difesa: capo militare del Polisario ucciso da un drone lungo il muro difensivo del Marocco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dah Al Bendir era nato nel 1956 ed era entrato a far parte del Fronte Polisario nel 1978. Fonti del Polisario hanno riferito che il comandante della gendarmeria "aveva appena partecipato ad un attacco nella zona di Bir Lehlou contro il muro" di sabbia che separa i due campi per oltre mille chilometri nel Sahara occidentale. "Poche ore dopo, a un centinaio di chilometri dal luogo dell'attacco ai marocchini, un drone ha ucciso il capo della gendarmeria nella regione di Tifariti". Non vi sono al momento reazioni da parte di Rabat. Se confermato, l'episodio segnerebbe il primo attacco mortale marocchino con i droni nel conflitto che per decenni ha contrapposto il Regno nordafricano al movimento saharawi. (segue) (Res)