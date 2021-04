Difesa: capo militare del Polisario ucciso da un drone lungo il muro difensivo del Marocco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il Forum Far-Maroc, una pagina Facebook non ufficiale delle forze armate marocchine, ha affermato che "diversi elementi di spicco" del Polisario, tra cui il capo della gendarmeria, "sono morti dopo un'operazione dell'esercito marocchino all'interno delle zone cuscinetto". Anche secondo questa fonte, generalmente bene informata, il presente del Fronte, Brahim Ghali, il leader del movimento per l'indipendenza dell'autoproclamato Repubblica araba democratica dei saharawi, sarebbe "sopravvissuto" all'operazione marocchina. Dopo quasi trent'anni di cessate il fuoco, le ostilità tra il Polisario e il Marocco sono riprese a metà novembre a seguito del dispiegamento di truppe marocchine in una zona cuscinetto nell'estremo sud del Sahara occidentale per allontanare gli elementi del Polisario che bloccavano l'unica rotta commerciale verso l'Africa occidentale. (segue) (Res)