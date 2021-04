Difesa: capo militare del Polisario ucciso da un drone lungo il muro difensivo del Marocco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco controlla e governa la maggior parte del Sahara occidentale dal 1975 e rivendica la sovranità sul tratto dei territori desertici meridionali, ricchi di fosfati e di potenziali giacimenti di idrocarburi. L’annessione del Sahara occidentale al Marocco con la “Marcia verde” ha provocato una ribellione da parte del Fronte Polisario, gruppo che rivendica l'autodeterminazione, a sua volta appoggiato dalla vicina Algeria. Le Nazioni Unite hanno negoziato un cessate il fuoco nel 1991, ma i colloqui guidati dalla Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale (Minurso) non sono riusciti a trovare una soluzione stabile a una delle più lunghe contese del Continente africano. L'ultimo inviato delle Nazioni Unite, Horst Kohler, si è dimesso dall’incarico per motivi di salute nel maggio 2019. Il Fronte Polisario ha proclamato l’indipendenza della cosiddetta Repubblica democratica araba saharawi il 27 febbraio 1976. Ad oggi, tuttavia, la repubblica è riconosciuta da circa 85 paesi, ma non dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea: la metà di questi Stati hanno peraltro “congelato” il riconoscimento per diversi motivi. Al contrario, sempre più paesi (inclusi gli Stati Uniti) riconoscono l’autorità del Marocco nell’ex colonia spagnola, come dimostra la recente apertura di un consolato degli Emirati Arabi Uniti e della Giordania e Bahrein a Laayoune. (Res)