Tanzania: presidente Samia revoca divieto sui media imposto da Magufuli alle emittenti online

- La presidente della Tanzania Samia Suluhu Hassan ha annunciato la revoca del divieto imposto dal suo predecessore John Magufuli sulle emittenti televisive online, precisando tuttavia che questo è tuttavia mantenuto per tutti gli altri media. In un messaggio pubblicato su Twitter, il portavoce del governo Gerson Msigwa ha chiarito che la misura annunciata dalla neo presidente martedì scorso è rivolta unicamente "alla televisione online e non ad altri media, compresi i giornali che sono stati vietati secondo le leggi". Le autorità hanno quindi sottolineato che il divieto rimane in vigore e va rispettato. L'annuncio della neo presidente era stato accolto con favore dagli attivisti per la libertà di stampa: l'ex presidente Magufuli, deceduto il mese scorso a causa del Covid-19, era infatti stato molto criticato per le restrizioni imposte agli organi di stampa, giudicate una forma evidente di censura. L'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) ha più volte denunciato la censura del principale quotidiano tanzaniano, "The Citizen", sempre decisa da Magufuli, definendola "l'ennesima manifestazione" di una serie di attacchi alla libertà di espressione messi in atto dall'ex capo dello Stato e ricordando che in un caso alla direzione di "The Citizen" era stato intimato di non uscire per una settimana, tanto in versione cartacea che digitale. (segue) (Res)