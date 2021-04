Tanzania: presidente Samia revoca divieto sui media imposto da Magufuli alle emittenti online (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le autorità dell'ex amministrazione Magufuli avevano giustificato la misura sostenendo che la testata diffondesse false informazioni, in particolare sulla svalutazione dello scellino tanzaniano, Hrw ha puntato il dito contro altri episodi di censura ad organi di stampa, tra cui il divieto imposto a quattro quotidiani del 2017 e la Legge sui servizi dei media approvata nel 2016, che secondo l'Ong conferisce al governo il potere di limitare l'indipendenza della stampa. "Tutto questo fa parte di un più ampio schema di repressione che ha preso di mira la libertà di espressione negli ultimi anni, tra cui la creazione di una tassa eccessivamente elevata per i blog, la criminalizzazione della pubblicazione di determinati contenuti online, le sanzioni ad emittenti televisive ed il divieto di pubblicare statistiche indipendenti senza il permesso del governo", aveva sostenuto Hrw, avvertendo che le misure governative impediscono fra le altre cose "alle persone di avere discussioni legittime su problemi gravi che affliggono il paese". Nel 2018 diverse organizzazioni della società civile tanzaniana, incluso il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj), hanno indirizzato una lettera a Magufuli chiedendo al suo governo di porre fine agli attacchi ai giornalisti e "riconoscere il ruolo fondamentale" che la società civile e i media indipendenti svolgono nel promuovere la coesistenza pacifica. (Res)