Vaccini: Fontana, pronti per dosi in azienda, si potrà iniziare dopo copertura over60

- Il governatore lombardo Attilio Fontana, nel suo intervento a Rtl 102.5, ha precisato che la campagna di vaccinazione interna alle aziende avverrà quando si sarà vaccinata tutta la popolazione più a rischio, quindi dopo la copertura degli over60. "Noi abbiamo raggiunto un accordo con Confindustria, Confcommercio, con tante associazioni di rappresentanza e siamo pronti a iniziare questa fase, che potrà iniziare quando ci viene dato il via libera dal governo", ha detto il presidente della Regione Lombardia. "Ieri - ha proseguito - anche il governo ha raggiunto un accordo che va nella nostra stessa direzione, cioè di concedere alle aziende di vaccinare in autonomia. Ciò avverrà, secondo anche quanto ci ha detto il generale Figliuolo in occasione di una riunione che abbiamo tenuto ieri sera, quando avremo coperto tutte quelle fasce di popolazione più a rischio, dove la malattia può avere un'incidenza grave. Quando avremo coperto quelli che hanno più di 60 anni, credo che si potrà iniziare la vaccinazione mirata alle attività economiche".(Rem)