Germania: Covid, Merkel intenderebbe obbligare i circondari a inasprire le restrizioni

- Per un più efficace contrasto alla pandemia di Covid-19 in Germania, la cancelliera Angela Merkel intenderebbe obbligare i circondari a inasprire le restrizioni anticontagio, mediante una modifica delle legge sulla protezione della popolazione dalle infezioni. È quanto affermano fonti del governo federale interpellate dal quotidiano “Bild”. L'obiettivo è standardizzare le misure anti-Covid a livello nazionale. I circondari dovrebbero, quindi, inasprire le norme anticontagio in caso di aumento dell'incidenza delle infezioni e di crescita del fattore di riproducibilità del virus. In tale prospettiva, il gruppo parlamentare formato dal Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) starebbe già preparando la proposta per modificare la legge sulla protezione della popolazione dalle infezioni. In particolare, l'iniziativa mira ad autorizzare il governo federale a imporre misure anti-Covid ai distretti per mezzo di ordinanze, a oggi competenza esclusiva degli esecutivi dei Laender.(Geb)