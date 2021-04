Roma 2021: Calenda (Azione) a Letta, primarie sono grave errore ma pronto a trattare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader di Azione e candidato sindaco di Roma Carlo Calenda le primarie del centro sinistra sarebbero un “grave errore” ma sarebbe comunque disposto a trattare con il Pd. Lo ha detto in una intervista al Corriere della Sera: “Ho detto con chiarezza a Enrico (Letta, ndr) che per decidere bisogna valutare la qualità dei candidati. Se è buona noi non abbiamo problemi ad appoggiarli”. Su Roma “Letta non ha ancora deciso. Io però gli ho detto che secondo me le primarie tra candidati del Pd, perché di questo si tratta, rischiano di essere un grave errore. Su Roma occorre una grande operazione civica che metta in discussione la classe dirigente dei partiti che l’anno amministrata, Pd compreso, negli ultimi 15 anni. Intanto io sto andando avanti con la mia campagna: rifiuti, trasporti, verde. Dopodichè ho detto a Enrico che sono più che aperto a sedermi e a discutere di come costruire una squadra, ma non voglio perdere tempo in polemiche tutte interne alla sinistra che non fanno bene a Roma”.(Rer)