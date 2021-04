Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa di presentazione del Rome E-Prix 2021, Round 3 e Round 4 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Appuntamento web - Ore 10.30REGIONE- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti visita l’impianto del progetto Calciosociale. Intervengono alla conferenza stampa Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, Andrea Napoletano, Direttore generale di Ater Roma, Massimo Vallati, Presidente di Calciosociale e Domenico Iannacone, giornalista e testimonial di Calciosociale. L’evento si svolge a Roma – Calciosociale – Campo dei Miracoli - via Poggio Verde, 455. L’evento viene trasmesso sulla pagina Facebook della Regione Lazio – Ore 10VARIE- Il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, presenterà un nuovo ingresso nella squadra che lo affiancherà in vista della campagna elettorale per il Campidoglio. Appuntamento web - Ore 11 (Rer)