Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare congiunta Bilancio e Sicurezza. All’ordine del giorno il bilancio di previsione 2021 della Direzione sicurezza urbana. Partecipano la vice sindaco Anna Scavuzzo e il comandante della Polizia Locale Marco Ciacci.Diretta YouTube (dalle 13.00 alle 14.30)Si riunisce il Consiglio comunale.Diretta sul sito del Comune (dalle 15.30 alle 20.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all’Ernst & Young Summit Infrastrutture sul tema rigenerazione urbana e nuovi modelli dell’abitare.Streaming sul sito del Sole 24 Ore (ore 17.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla presentazione del libro “Le Sindache d’Italia” organizzato da Ali (Lega delle Autonomie Locali).Modalità telematica (ore 18.00)Evento organizzato da Volt Milano e Volt Italia sui fondi europei con il direttore dell’Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli, il sindaco di Milano Beppe Sala, Carmine Pacente (membro del Comitato europeo delle Regioni) e Gabriele Pravettoni Farinelli, candidato capolista Volt alle prossime elezioni di Milano.Diretta Instagram sulla pagina di Volt Milano (ore 20.30)REGIONECommissione programmazione e bilancio e commissione sanità e politiche sociali con audizione congiunta.Diretta sul sito del Consiglio regionale (dalle 11.30)VARIEConferenza stampa di Forza Italia Milano con Cristina Rossello, commissario FI Milano; Edoardo Dubini, presidente MuoverMi; Fabrizio De Pasquale, capogruppo FI in Comune e tutti i candidati di MuoverMi nelle liste di FI: Elisabetta Carmignani, Cristina Bernardini (Comune), Giulia Panvini, Cristina Giraudo, Francesca Pivato, Roberta Vivi.Piattaforma Zoom (ore 11.00)Incontro “Focus Lombardia. Fegato e autoimmunità”, organizzato da Motore Sanità. Partecipano, tra gli altri, Carlo Borghetti, vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia e Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità.Modalità telematica (dalle 11.00 alle 13.00) (Rem)