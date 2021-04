Ungheria: Covid, prorogato fino al 19 aprile l'obbligo di mascherine e distanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ungheria l'obbligo di indossare mascherine e mantenere il distanziamento sociale per il coronavirus restano validi fino al 19 aprile. Lo afferma il portale "Hvg" dopo che il governo ha deciso di prorogare queste misure. Attività sportive amatoriali possono continuare tranne che nell'orario di coprifuoco. Viene prorogato al 19 aprile anche il regime normativo dei controlli alle frontiere, incluso quello provvisorio per i confini interni dell'area Schengen. (Vap)