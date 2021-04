Regno Unito: governo annuncia assistenza per trasferimento cittadini Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha annunciato "assistenza" alle centinaia di migliaia di cittadini di Hong Kong che vorranno trasferirsi nel Regno Unito nel nuovo programma di visti speciali messo a loro disposizione, come riporta l'emittente "Bbc". Il supporto del governo dovrebbe manifestarsi in aiuti per accedere ad alloggi, scuole e posti di lavoro. Sono circa 27 mila le domande che sono sinora state presentate con il nuovo schema, introdotto in seguito all'imposizione da parte di Pechino della nuova contestata legge sulla sicurezza. Il nuovo tipo di visto prevede la possibilità di vivere nel Regno Unito per cinque anni, ed è entrato in vigore a partire dal 31 gennaio. Secondo fonti del governo, se il numero di domande per tale visto continuerà con i ritmi attuali, queste supereranno di gran lunga la stima iniziale di 154 mila domande nel primo anno del programma. (Rel)