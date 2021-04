Roma 2021: Calenda (Azione), se Pd resta contro rinnovamento non voglio essere appoggiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul sostegno del Pd alla candidatura di Carlo Calenda di Azione a sindaco di Roma “Letta non ha sciolto né in un senso né in un altro”. Lo ha detto Calenda in una intervista al Corriere della Sera. “Però voglio dire una cosa: a Roma il Pd locale si è sempre, per esempio, opposto al fatto che Ama venga incorporata ad Acea per avere finalmente una multiutility moderna che funziona. Ecco, se la classe dirigente del Pd resta quella che è, e si schiera contro ogni rinnovamento, allora sono io a non volere che mi appoggi perché così anche se diventassi sindaco non riuscirei a governare”.(Rer)