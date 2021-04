Romania: Iohannis, la pandemia è arrivata in un momento difficile per il sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus è arrivata in un momento difficile per il sistema sanitario romeno. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, intervenendo a una conferenza dedicata ai cambiamenti climatici. Il capo dello Stato ha sottolineato che nessuna economia o società, a prescindere dal livello di sviluppo, sono state veramente preparate per gestire adeguatamente una crisi di una tale portata. Iohannis ha sottolineato che l'immunizzazione della popolazione attraverso la vaccinazione resta l'unico strumento valido per fermare la pandemia. Il presidente ha inoltre richiamato l'attenzione sul fatto che gli effetti dei cambiamenti climatici sulla pubblica sanità sono gravi e diventeranno estremamente gravi se non verranno contrastati. Presente alla conferenza, il direttore dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge, ha sottolineato che la Romania è un esempio positivo nella zona nel combattere la pandemia di Covid-19, in quanto è riuscita a diminuire i suoi effetti tramite un efficace coordinamento istituzionale, la solidarietà della comunità e l'eroica dedizione degli operatori sanitari. Hans Kluge si è detto lieto che il Belgio, il suo Paese natio, ha dichiarato l'Eroe del 2020 il medico romeno Catalin Denciu, gravemente ferito lo scorso novembre nell'incendio scoppiato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Provinciale di Piatra-Neamt (nord est della Romania), mentre tentava di soccorrere più pazienti. (Rob)