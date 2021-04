Vaccini: Fontana, in Lombardia partite questa mattina le prenotazioni per over70

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da questa mattina abbiamo iniziato a raccogliere le prenotazioni dai 70 anni, quindi dal '51 in avanti". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante il suo intervento a Rtl 102.5, precisando che "le prenotazioni possono partire ma quello che conta è poi fare le vaccinazioni". "Per quanto riguarda le categorie siamo stati rigorosamente rispettosi delle disposizioni del governo - ha aggiunto Fontana - La prima categoria è stata quella delle Rsa e degli operatori sanitari e poi via via sono partite le altre. Io credo che le prime categorie sono state individuate opportunamente e sono dell'opinione che la seconda scelta fatta dal governo, cioè di seguire solo l'indice anagrafico, sia la più corretta". (Rem)