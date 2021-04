Imprese: Giorgetti, fondo per traghettare aziende in temporanea difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avviato le procedure di reclutamento per l’attivazione di una specifica struttura che si avvarrà di competenze professionali di spiccata qualità per supportare le decisioni ministeriali nei tavoli di crisi, e abbiamo disposto lo stanziamento in un fondo che potrà essere attivato per traghettare imprese in temporanea difficoltà verso condizioni migliori, quando vi siano obiettive prospettive di ripresa”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione nelle commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato.(Rin)