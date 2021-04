Regno Unito: ministro Salute Hancock, vaccini Pfizer e Moderna "più che sufficienti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ha affermato che le forniture di vaccini Pfizer e Moderna per la popolazione al di sotto dei 30 anni di età sarebbero "più che sufficienti". E' quanto riporta l'emittente televisiva britannica "Bbc". L'affermazione del ministro arriva in seguito alla raccomandazione dell'agenzia del farmaco britannica (Mhra) di vaccinare gli adulti al di sotto dei 30 anni con un preparato diverso da quello di AstraZeneca ove possibile, in seguito alle crescenti evidenze che il preparato possa essere legato a rarissimi casi di coaguli sanguigni potenzialmente fatali. Il ministro ha comunque rassicurato la popolazione affermando che il programma vaccinale continuerà a seguire la tabella di marcia prevista nonostante il cambio di raccomandazione, puntando a vaccinare tutta la popolazione adulta con almeno la prima dose entro la fine di luglio, e comunicando che sono 8,5 milioni gli under 30 che riceveranno una vaccinazione con un preparato differente. I dati alla fine di marzo mostrano che 79 persone su quasi 32 milioni che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (molti dei quali con AstraZeneca) hanno riportato sintomi di gravi coaguli sanguigni, e 19 di loro hanno perso la vita. (Rel)