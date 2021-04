Difesa: Guerini, rilanceremo investimenti per sviluppare industria nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla legge di bilancio sarà possibile rilanciare gli investimenti nell’industria della difesa italiana. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in audizione alle commissioni riunite Difesa di Camera e Senato nel proseguo della sua relazione sulle linee programmatiche e Recovery plan. Guerini ha ricordato innanzitutto che il documento programmatico pluriennale 2020-2022 “già colloca circa l’80 per cento fondi sui programmi con integrali ricadute sull’intera industria nazionale ed è stata una scelta precisa del dicastero”. Inoltre, grazie all’impegno del Parlamento nell’ultima legge di bilancio è possibile ora, ha rimarcato il ministro, “rilanciare gli investimenti della difesa come strumento principale per lo sviluppo industriale nazionale in un’ottica complementare e integrata rispetto al mercato internazionale” e “consentire di superare le logiche commerciali e pianificare con una prospettiva di stabilità, investimenti, ricerca e assunzioni”. Per questo, ha sottolineato il ministro, serve “un approccio più sinergico che fonda insieme un duplice obiettivo: tutelare l’autonomia strategica delle Forze armante e consolidare la rilevanza tecnologica e la competitività dell’industri italiana nel mondo”. Tutti elementi che torneranno nelle “precise indicazioni incluse nella direttiva della politica industriale della difesa che emanerò entro il mese di aprile”, ha concluso.(Gad)