Energia: Spagna, Opdenergy prepara debutto in Borsa per 1 miliardo di euro

- La compagnia energetica spagnola Opdenergy (Opde) si prepara per debuttare nella Borsa di Madrid nei prossimi giorni con un'operazione valutata circa 1 miliardo di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", Opde, società specializzata in energie rinnovabili, ha scelto la banca Santander, Bank of America e Berenberg come coordinatori dell'ingresso in Borsa. Fondata nel 2005, l'azienda ha 350 MW in esecuzione e funzionamento ed il suo obiettivo è di raggiungere 4,5 GW entro il 2023. Oltre alla Spagna, la società spagnola è presente negli Stati Uniti, Messico, Cile, Italia e Regno Unito. (Spm)