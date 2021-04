Russia-Usa: Lavrov, pronti a rispondere a qualsiasi mossa ostile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia fornirà una risposta a qualsiasi mossa ostile degli Stati Uniti. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri Sergej Lavrov nel corso di una conferenza stampa, al termine de colloqui con l’omologo kazakho, Muhtar Tileuberdi, a Nur-Sultan alla luce dei piani statunitensi per espellere i diplomatici russi e introdurre nuove sanzioni sui presunti attacchi informatici e ingerenze elettorali. "È difficile fare un commento. Forniremo una risposta a qualsiasi passo ostile, questo è ovvio. Non ho visto decisioni al momento, sinora non è stato annunciato nulla. Ho letto rapporti che l'amministrazione presidenziale degli Stati Uniti ha completato una revisione delle ‘azioni ostili’ della Russia. Ebbene, sono riusciti a farlo piuttosto rapidamente", ha detto Lavrov.(Rum)