Giappone: Fukushima, governo deciderà a breve su scarico acqua contaminata in mare

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha annunciato che il suo governo assumerà presto una decisione definitiva in merito alla spinosa questione dello scarico in mare dell'acqua contaminata da isotopi radioattivi stoccata a Fukushima. Lo riferisce la stampa giapponese, ricordando che l'operazione, pur ritenuta sicura in termini di concentrazione residua della radioattività, è osteggiata dalle comunità di pescatori del Tohoku, dalle organizzazioni ambientaliste e dalla Corea del Sud. Una commissione di esperti nominata dal governo ha raccomandato lo scaricamento dell'acqua in mare già lo scorso anno, evidenziandola come unica soluzione praticabile al problema dell'acqua piovana e di falda estratta dai reattori danneggiati della centrale nucleare di Fukushima, sottoposta a decontaminazione e poi stoccata in loco. "Intendo assumere una decisione entro pochi giorni", ha dichiarato Suga alla stampa dopo un incontro con Hiroshi Kishi, direttore della federazione nazionale delle cooperative di pescatori nota come Jf Zengyoren. Kishi ha ribadito che le organizzazioni da lui rappresentate confermano la loro ferma opposizione allo scaricamento dell'acqua contaminata in mare. Secondo il resoconto della conversazione fornito da Kishi, il premier giapponese ha ammesso che lo smaltimento dell'acqua, ancora caratterizzata da una radioattività residua, comporterà "danni reputazionali" al Paese, a prescindere dalla modalità prescelta; Suga ha aggiunto però che il governo non può più rinviare una decisione definitiva, dal momento che la capacità di stoccaggio nelle vicinanze del complesso nucleare di Fukushima Daiichi è ormai esaurita. (segue) (Git)