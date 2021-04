Giappone: Fukushima, governo deciderà a breve su scarico acqua contaminata in mare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I preparativi per lo sversamento dell’acqua in mare, però, richiederanno secondo gli esperti circa due anni. Il governo giapponese ha intrapreso colloqui con le autorità e gli operatori economici locali sin dallo scorso aprile, per fugare i timori relativi a una contaminazione delle risorse idriche e ittiche. Il settimo incontro coordinato dal ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria si è tenuto ieri, 8 ottobre, e vi hanno preso parte gruppi come Jf Zangyoren, la federazione giapponese delle cooperative di pescatori. Contro l’ipotesi di un versamento dell’acqua contaminata nell’oceano ha preso posizione anche la Corea del Sud. (segue) (Git)