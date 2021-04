Indo-Pacifico: Quad, Tokyo punta a primo summit in presenza a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone proporrà ai leader del Quad, che include anche Stati Uniti, India e Australia, di organizzare il primo summit in presenza del quartetto il prossimo giugno, a margine del summit dei leader del G7 in programma nel Regno Unito. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". Il Quad - Dialogo di sicurezza quadrilaterale - è una iniziativa lanciata su iniziativa di Giappone e Stati Uniti, per promuovere la visione di una regione indo-pacifica "libera e aperta", in contrasto con l'espansionismo marittimo e la crescente influenza regionale della Cina. Anche se l'iniziativa è stata discussa per la prima volta 15 anni fa, il primo summit in formato virtuale tra i leader dei quattro Paesi si è tenuto solamente il mese scorso. India e Australia non sono membri del G7, ma sono stati invitati assieme alla Corea del Sud a prendere parte al summit di Carbis Bay, in Cornovaglia, nella veste di ospiti speciali. Per gettare le basi del summit, il primo ministro Yoshihide Suga intende fare tappa in India per un incontro con l'omologo Narendra Modi, al rientro dagli Stati Uniti, alla fine di aprile. (segue) (Git)