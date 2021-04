Indo-Pacifico: Quad, Tokyo punta a primo summit in presenza a giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, intende recarsi in visita nelle Filippine e in India durante le festività primaverili giapponesi, alla fine di aprile. Lo riferiscono fonti governative citate dal quotidiano "Nikkei". Durante la visita, Suga incontrerebbe di persona per la prima volta il presidente filippino, Rodrigo Duterte, e il primo ministro indiano, Narendra Modi. Il premier giapponese punta così a riaffermare la cooperazione tra il Giappone e i due Paesi asiatici, alla luce della crescente presenza marittima cinese nell'Asia-Pacifico. Una decisione definitiva in merito alla doppia visita ufficiale dipenderà dall'evoluzione della pandemia di coronavirus in Giappone e nei due Paesi meta del primo ministro. Secondo le anticipazioni fornite dalle fonti governative, l'agenda delle discussioni includerà l'espansione della cooperazione in materia di sicurezza e infrastrutture; in India Suga cercherà di consolidare ulteriormente la cornice del Quad, che include anche Stati Uniti e Australia e che Tokyo punta ad elevare allo status di vera e propria alleanza difensiva multilaterale. (segue) (Git)