Usa-Ue: Nord Stream 2, Biden nominerà un inviato speciale per contrastare il progetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha rassicurato il Congresso federale degli Stati Uniti in merito all'opposizione dell'amministrazione presidenziale in carica al progetto del gasdotto Nord Stream 2. Lo riferisce la stampa Usa, a margine di una audizione di Blinken di fronte alla commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti lo scorso 10 marzo. Gli Stati Uniti, ha detto il segretario, "hanno chiarito la loro opposizione al completamento (dell'opera), e continuano a studiare le possibilità a disposizione per il varo di ulteriori sanzioni". Il segretario di Stato ha assicurato che l'insediamento del democratico Joe Biden alla Casa Bianca non ha mutato o indebolito l'opposizione al progetto energetico della precedente amministrazione presidenziale, guidata da Donald Trump. Una volta ultimato, il gasdotto Nord Stream 2 dovrebbe veicolare il gas naturale russo nell'Europa Settentrionale e in Germania, aggirando l'Ucraina. Gli Stati Uniti si oppongono al progetto, che a loro dire consegnerebbe alla Russia una eccessiva influenza sul mercato energetico europeo, e danneggerebbe l'Ucraina, che dal transito del gas russo ricava miliardi di dollari ogni anno. (Nys)