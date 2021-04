Usa: Texas, abusi su minori in un centro di accoglienza federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha chiesto la chiusura di un centro federale provvisorio di prima accoglienza dei migranti al confine con il Messico, già oggetto di polemiche nelle scorse settimane per il suo sovraffollamento, dopo l'emersione di accuse di molestie ai danni dei minori non accompagnati che vi sono ospitati. La struttura provvisoria, edificata dal governo federale a San Antonio, per far fronte a un'ondata migratoria senza precedenti dall'inizio degli anni Duemila, sarebbe stata teatro di presunte violenze sessuali tra gli ospiti causate, pare, dall'assenza di adeguata supervisione e dalla scarsità di personale. Abbott ha puntato l'indice contro l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden, che accusa di aver causato l'emergenza migratoria tramite una retorica di apertura all'immigrazione. In un comunicato diffuso ieri, 7 aprile, Abbott annuncia indagini sui presunti incidenti da parte delle autorità statali, e inputa la crisi al "rifiuto del presidente Biden di mettere in sicurezza il confine". Le accuse emerse negli ultimi giorni riguardano anche il vitto fornito ai minori detenuti presso la struttura, che non avrebbero ricevuto cibo a sufficienza, e l'assenza di esami per la positività alla Covid-19. (Nys)