Giappone: il governo Suga non aprirà alla successione imperiale femminile

- Le discussioni formali intraprese dal Giappone in merito all'ipotesi di aprire la successione imperiale alle donne non condurrà a decisioni formali in tal senso da parte del governo in carica, E' il parere espresso da eserti citati dall'agenzia di stampa "Kyodo", nonostante l'idea di ripristinare la carica di imperatrice per evitare vacanze sul trono di Crisantemo goda del consenso dell'opinione pubblica giapponese. Gli esperti dubitano che il primo ministro, Yoshihide Suga, intenda esercitare la leadership necessaria a sancire uno sconvolgimento della successione diretta patrilineare al vertice della famiglia imperiale giapponese, nonostante la scarsità di eredi maschi nella linea diretta di successione. A frenare il primo ministro sarebbe anzitutto lo scarso sostegno all'iniziativa espresso dalla base politica conservatrice. (Git)