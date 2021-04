Tlc: Zoom, agenzie governative russe possono acquistare servizi da nostro sito web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I clienti della piattaforma di videoconferenze Zoom, comprese le società russe con partecipazione statale e le agenzie governative, possono acquistare servizi direttamente tramite il sito web della compagnia. Lo ha dichiarato l'ufficio stampa della società statunitense all'agenzia di stampa "Rbk". "Zoom continua a impegnarsi a garantire il servizio ai suoi clienti nei mercati russo e della Comunità degli Stati indipendenti (Csi). Stiamo sviluppando il nostro approccio nella regione e, nel frattempo, i clienti nuovi ed esistenti sia nel settore pubblico che in quello privato possono acquistare account Zoom direttamente attraverso il nostro sito web", ha riferito la società in una nota. In precedenza, uno delle società di distribuzione per il mercato russo e della Csi, RightConf, ha reso noto che la società ha vietato la vendita dei servizi della piattaforma di videoconferenze a partecipate statali e agenzie governative: a questi enti sarebbe stato garantito l’accesso solo al servizio standard di 40 minuti.(Rum)