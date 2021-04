Covid: ministro Orlando, vaccinare tutto primo passo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vaccinare tutti non è solo un intervento di carattere sanitario, ma anche un intervento di carattere economico. E' il primo passo", il primo passo verso la ripresa, assicura a "La Stampa" il ministro del Lavoro Andrea Orlando. "Avere imprese dove il Covid è superato — prosegue - significa avere imprese che possono affrontare in modo diverso la competizione". Quanto alle proteste di questi giorni ed alle tensioni sociali "non può che esserci preoccupazione. Credo che ci sia un comprensibile malessere che cresce, che in alcune frange si radicalizza e del quale in qualche modo si nutre chi tenta di strumentalizzarlo. La nostra reazione deve essere di fermezza nei confronti degli atti di illegalità, ma anche di grande attenzione per quello che c'è dietro cercando di migliorare la capacità di intervento". Quanto alla risposta del governo, "più tempestività e più risorse a chi a patito di più. Selezionando con attenzione i soggetti, sia per i nuovi sussidi come per una eventuale ulteriore proroga degli ammortizzatori". La situazione sembra degenerare rapidamente e il ministro osserva che "gli sforzi dei mesi scorsi sembravano coronati dalla fine di un incubo, poi purtroppo abbiamo visto che l'incubo si è ripresentato e dai canti sui balconi si è passati alla depressione e ad un malessere che ora va interpretato politicamente. Quindi nessuna tolleranza per chi viola ma anche nessuna minimizzazione di questo disagio", ha concluso Orlando. (Res)