Covid: Salvini, l'Italia deve tornare a vivere

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista a "La Verità" dice che è "urgente allentare le restrizioni, ovviamente dove i dati lo consentono. Con le doverose cautele, l'Italia ha bisogno di tornare a vivere". Anche se ci sono segnali di insofferenza, il chiusurismo a prescindere del ministro Roberto Speranza ha la meglio. "Intanto abbiamo riaperto le scuole, mentre col governo Conte 2 avevano scelto la strategia fallimentare e costosa dei banchi a rotelle. L'impegno della Lega nel governo ha proprio la finalità di bilanciare l'approccio ideologico della sinistra e di Speranza: evidentemente non colgono il dramma di partite Iva, artigiani, ristoratori, aziende. Preferiscono discutere di ius soli e di poltrone". Nel frattempo monta la protesta, ci sono tafferugli, l'Italia che lavora è stanca degli arresti domiciliari. "La violenza non è mai la soluzione, ma il 99 per cento delle persone che chiedono di poter tornare a lavorare lo fa in maniera pacifica e le aperture sono fondamentali per salvare milioni di famiglie e attività: è necessario allentare le restrizioni, nelle zone dove i dati sanitari lo consentono. Basta ideologia", ha concluso Salvini.(Res)