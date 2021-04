Infrastrutture: sottosegretario Durigon, far ripartire il Centro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Economia Claudio Durigon, in una intervista a "Il Messaggero" si sofferma sulla questione Centro Italia: "Tutti parlano di Nord e Sud ma esiste un'area centrale che sta soffrendo per la crisi oltre che per le conseguenze dei terremoti e in generale continua a scontare carenze infrastrutturali. Non ha molto senso pensare di investire nelle Regioni settentrionali e in quelle meridionali dimenticando che ci deve essere una spina dorsale nel Paese. Che è appunto il Centro". Oggi le Regioni incontrano il governo sul tema del Recovery Plan. "Il Recovery Plan può dare una spinta molto positiva, rimettendo in moto l'economia e distribuendo in maniera più equa gli investimenti sul territorio nazionale. Però bisogna tener conto di alcuni vincoli del programma europeo. Ci sono da finanziare strade come la Roma-Latina o la Orte-Civitavecchia, opere che attendono da anni: ma questo tipo di spesa non è perfettamente compatibile con le regole che privilegiano una forte componente 'verde'". (segue) (Res)