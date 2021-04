Infrastrutture: sottosegretario Durigon, far ripartire il Centro Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questi obiettivi - aggiunge - il ministro Franco ha già detto in Parlamento che è allo studio un fondo di finanziamento aggiuntivo, basato su risorse nazionali anche se parallele a quelle del Next Generation Eu". Il Piano nazionale di ripresa e resilienza si concentra invece sulle infrastrutture ferroviarie. "Sì, nell'Italia centrale vuol dire ad esempio la Roma-Pescara, che è fondamentale, con il raddoppio e la modernizzazione della linea. L'importante però è riuscire a liberare questi progetti dal freno della burocrazia. Per questo si può pensare di affidare il livello esecutivo all'Anas, che ha la possibilità di procedere senza bisogno di bandi. Lo snellimento burocratico è essenziale. L'ideale sarebbe poter applicare il modello Genova, ma mi rendo conto che non è facile ripeterlo; però dobbiamo cercare di avvicinarci il più possibile", ha concluso Durigon. (Res)