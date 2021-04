Germania: industriali preoccupati per il programma elettorale dei Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le imprese della Germania, è “motivo di preoccupazione” il programma dei Verdi per le elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. È quanto si legge in un comunicato dell'Associazione federale dell'industria tedesco (Bdi), in cui le aziende avvertono che “la conversione dell'economia sociale di mercato in un'economia di mercato socio-ecologica”, come proposto dagli ecologisti, è possibile “soltanto in una società radicalmente cambiata”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per il Bdi il programma dei Verdi è “pervaso da una fondamentale sfiducia nei confronti dei meccanismi e degli attori dell'economia di mercato, le cui azioni devono essere limitate da uno Stato controllore”. Inoltre, secondo gli industriali, le proposte elettorali degli ambientalisti rivelano “una spiccata idea dirigistica dello Stato”, nonché “una prospettiva molto ristretta verso la protezione del clima come obiettivo dello Stato”. (segue) (Geb)