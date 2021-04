Germania: industriali preoccupati per il programma elettorale dei Verdi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Bdi, infatti, “la moltitudine di divieti, quote e specifiche tecnologiche” per le imprese che i Verdi intendono introdurre in funzione della tutela dell'ambiente rappresentano “elementi costitutivi di un diverso ordine sociale”. In tale contesto, “la vita delle persone e l'economia sarebbero controllate dallo Stato”. Il Bdi critica poi le idee degli ecologisti in materia di commercio, perché impedirebbero la conclusione di accordi. Un tale approccio isolerebbe le aziende tedesche a livello internazionale. Gli industriali respingono, infine, le proposte dei Verdi per la politica abitativa, in quanto è particolarmente evidente la tendenza verso “meccanismi dirigistici di fissazione dei prezzi e requisiti regolamentari”. (Geb)