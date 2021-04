Corea del Sud: il partito di governo sconfitto alle elezioni di Seul e Busan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mandato del nuovo sindaco di Seul durerà un anno e tre mesi, sino al 30 giugno 2022. I nuovi sindaci, incluso l'ex sindaco di Seul Oh, potranno servire un massimo di tre mandati consecutivi. Per i partiti che hanno preso parte alle elezioni, il responso delle urne era necessario a fornire indicazioni in vista delle elezioni presidenziali, in programma il prossimo anno. La vittoria schiacciante dei candidati conservatori accelera la riorganizzazione del fronte delle forze di opposizione sotto la guida del Ppp in vista del voto. Secondo diversi analisti, il risultato delle elezioni amministrative rischia di fare del presidente Moon Jae-in, una "anatra zoppa" prima del previsto, e il Partito democratico potrebbe presto entrare in una fase di ridefinizione degli equilibri interni potenzialmente caotica. (Git)