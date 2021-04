Giappone: emissioni, governo valuta ulteriore innalzamento dell'obiettivo per il 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha presentato una propria visione in tre punti per il rilancio del Giappone dopo la pandemia di coronavirus, in occasione del Forum economico mondiale (Wef) tenutosi a Singapore lo scorso gennaio. Il primo punto, ha spiegato il premier, dev'essere necessariamente il superamento dell'emergenza sanitaria: Suga ha ricordato che all'inizio di quest'anno il suo governo ha proclamato un nuovo stato di emergenza in diverse prefetture del Paese, e si è impegnato a fare "tutto il necessario" per arginare la propagazione del virus. La sfida della pandemia, ha precisato il primo ministro, non può essere però superata con un mero approccio nazionale. Per tale ragione, "Tokyo ha aderito agli sforzi tesi a garantire un equo accesso delle popolazioni del Globo ai vaccini contro il coronavirus": sia sponsorizzando l'iniziativa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per accelerare la distribuzione di tali farmaci, sia stanziando "oltre 130 milioni di dollari per l'iniziativa Covax". Tokyo preme anche perché la comunità internazionale colga insegnamenti durevoli dalla pandemia, anche attraverso "uno sforzo di trasparenza da parte dell'Oms". (segue) (Git)