Giappone: emissioni, governo valuta ulteriore innalzamento dell'obiettivo per il 2030 (4)

- Il terzo e ultimo punto evidenziato dal primo ministro del Giappone è il contrasto alle tendenze protezionistiche globali: il Giappone, ha detto Suga, esprime un "impegno inflessibile per il libero scambio", e intende assumere "un ruolo di leadership per l'espansione di aree economiche libere ed eque, e per il rafforzamento dei sistemi di scambio multilaterali basati sulle regole". Il primo ministro ha evidenziato la centralità di Tokyo nella negoziazione dell'accordo regionale di libero scambio Tpp-11, e del Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), firmato da 15 paesi, inclusa la Cina, il 15 novembre 2020. Un veicolo fondamentale per la tutela e il rafforzamento del libero scambio, ha spiegato Suga, è il rafforzamento delle interconnessioni globali, unito "alla garanzia della libertà di navigazione e alla sicurezza marittima". Il premier giapponese ha ribadito il collocamento del Paese nell'Indo-Pacifico, e la determinazione a perseguire la visione di una "regione indo-pacifica libera e aperta". (Git)