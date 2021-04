Usa: Biden pronto a varare decreto su armi da fuoco, nomina direttore Aft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà oggi, 8 aprile, una serie di decreti esecutivi tesi a limitare la violenza armata negli Stati Uniti. Lo anticipa la stampa Usa, ricordando che quello di oggi sarà il primo intervento concreto del presidente sul delicato campo dei vincoli all'esercizio del Secondo emendamento Usa, che sancisce il diritto alla detenzione di armi da fuoco. Biden intende anche annunciare la nomina dell'ex agente federale e consigliere del gruppo per il controllo delle armi da fuoco Giffords, David Chipman, a direttore del dipartimento per l'Alcol, il tabacco, le armi da fuoco e gli esplosivi (Atf). L'amministrazione presidenziale e la maggioranza democratica al Congresso premono per un aumento significativo dei controlli alla detenzione di armi da fuoco, dopo le sparatorie di massa avvenute nel Paese nelle scorse settimane. La Casa Bianca ha chiesto più volte al Congresso di agire per via legislativa, ed ha presentato un proprio disegno di legge per l'irrigidimento dei controlli dei precedenti a carico degli acquirenti di armi da fuoco. All'annuncio dei decreti in programma oggi dovrebbe presenziare anche il procuratore generale Merrick Garland, dal momento che l'attuazione dei nuovi ordini esecutivi spetterà principalmente al dipartimento di Giustizia. (Nys)