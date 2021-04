Corea del Sud: Moon, esito elezioni amministrative un "rimprovero" degli elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha dichiarato oggi, 8 aprile, che la durissima sconfitta subita dal suo partito alle elezioni amministrative di Seul e Busan, svoltesi ieri, rappresenta un "rimprovero" alla sua amministrazione da parte dell'opinione pubblica. In una nota pubblicata dalla presidenza sudcoreana, Moon afferma che proseguirà l'adempimento dei suoi doveri "con umiltà e un pesante senso di responsabilità". In particolare, il presidente si impegna a intensificare gli sforzi per rispondere alle "domande più disperate" dei cittadini: dalla fine dell'emergenza pandemica, alla rivitalizzazione dell'economia, la stabilizzazione del tenore di vita delle persone e del mercato immobiliare, e il contrasto alla corruzione". Secondo le anticipazioni di stampa, la sconfitta elettorale subita dal Partito democratico innescherà probabilmente un nuovo rimpasto di governo e dell'ufficio di presidenza. (segue) (Git)