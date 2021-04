Corea del Sud: Moon, esito elezioni amministrative un "rimprovero" degli elettori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico di Corea (Dp), formazione politica del presidente sudcoreano Moon Jae-in, ha subito due pesanti sconfitte alle elezioni amministrative di Seul e Busan, che si sono tenute ieri, 7 aprile. Oh Se-hoon, candidato della forza di opposizione sudcoreana Partito del potere dei nazionali (Ppp), è stato eletto sindaco di Seul, battendo il il candidato democratico, Park Yong-sun con il 57,5 per cento delle preferenze contro il 39 per cento dell’avversario, secondo i dati diffusi dalla Commissione elettorale nazionale al termine delle operazioni di spoglio delle schede. Le elezioni amministrative a Seul sono state convocate dopo che il sindaco Park Won-soon (Dp) si è tolto la vita lo scorso luglio dopo essere stato accusato di molestie sessuali da una collaboratrice. Oh, 60 anni, era già stato sindaco di Seul tra il 2006 e il 2011. Si era dimesso a metà del secondo mandato in segno di protesta contro la decisione del consiglio municipale, dominato dall’opposizione, di introdurre programmi di mensa scolastica per tutti gli studenti. (segue) (Git)