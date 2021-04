Corea del Sud: Moon, esito elezioni amministrative un "rimprovero" degli elettori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto si è tenuto anche a Busan, seconda maggiore città del Paese, dove il candidato del Ppp Park Heong-joon ha sconfitto a sua volta il rivale del Dp Kim Young-choon con il 63 per cento dei consensi contro il 34 per cento. Secondo la Commissione elettorale nazionale, l'affluenza alle urne a Seul e Busan si è attestata complessivamente al 55,5 per cento, il 4,7 per cneto in meno rispetto alle elezioni amministrative del 2018. L'affluenza più elevata si è registrata nei tre distretti si Gangnam, Seocho e Songpa a Seul, di orientamento tradizionalmente conservatore. Secondo il leader ad interim del Partito del potere dei nazionali, Kim Chong-in, l'esito delle elezioni riflette “la rabbia della gente nei confronti dell’amministrazione” del presidente Moon Jae-in. “Credo che le elezioni segnino una vittoria del senso comune della popolazione”, ha aggiunto Kim. Se confermati, i risultati delle amministrative odierne potrebbero essere colti come un pessimo segnale per il Partito democratico in vista delle presidenziali che si terranno a marzo del 2022. (segue) (Git)