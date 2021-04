Vaccino: Locatelli, in corso riunione per linea comune europea su raccomandazioni AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' in corso una conferenza dei ministri della Salute europei per arrivare ad una posizione condivisa". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Franco Locatelli, nel corso di una conferenza stampa sul vaccino Astrazeneca. Alla luce delle considerazioni dell’Ema, "altre considerazioni hanno portato in tutta Europa ad una riflessione sulle raccomandazioni di uso preferenziale del vaccino AstraZeneca in alcune fasce di età, sottolineando che comunque il vaccino è approvato sopra i 18 anni di età", ha continuato Locatelli. (Rin)